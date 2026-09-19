मंडी का श्रम बल सहभागिता दर 71.7 फीसदी

मंडी का श्रम बल सहभागिता दर 71.7 फीसदी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 71.2 फीसदी रहा। युवा नीट दर 15.4 फीसदी रही। ऊना भी कम बेरोजगारी वाले जिलों में रहा। यहां बेरोजगारी दर 1.4 फीसदी, एलएफपीआर 78.2 फीसदी और डब्ल्यूपीआर 77 फीसदी दर्ज हुआ। ऊना की युवा नीट दर 14.3 फीसदी रही। प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सोलन और सिरमौर के आंकड़े रोजगार के मोर्चे पर अलग तस्वीर पेश करते हैं। सोलन में बेरोजगारी दर 9 फीसदी रही, जबकि सिरमौर में यह बढ़कर 9.2 फीसदी हो गई। सिरमौर की बेरोजगारी दर प्रदेश में सबसे अधिक है। सोलन में सबसे बड़ी चिंता युवा नीट दर को लेकर सामने आती है। जिले में 39 फीसदी युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं।