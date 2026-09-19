डलहौजी: खाने की तलाश में आबादी में पहुंचा भालू, कनस्तर में फंसा सिर, रेस्क्यू जारी, देखें वीडियो

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पर्यटन नगरी डलहौजी में शनिवार सुबह उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया, जब बस अड्डे के समीप एक भालू दिखाई दिया। भालू के सिर में कनस्तर फंसा हुआ था। इसके चलते भालू परेशान होकर इधर-उधर घूमता नजर आया। भालू को इस हालत में देखकर स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय बस अड्डे के आसपास लोगों की आवाजाही के बीच भालू दिखाई दिया। उसके सिर में कनस्तर फंसा होने के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था और उसे चोट लगने का खतरा था। इसे लेकर भी लोगों में चिंता बनी रही।

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कर्मचारी सावधानीपूर्वक भालू को रेस्क्यू करने में जुटे

इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। टीम ने लोगों को भालू से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। वन विभाग के कर्मचारी सावधानीपूर्वक भालू को रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटे रहे। भालू के सिर में कनस्तर कैसे फंसा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम का मुख्य उद्देश्य भालू को सुरक्षित तरीके से मुक्त कर उसे जंगल की ओर वापस भेजना है।

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