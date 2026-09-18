बड़ा फैसला: हिमाचल में पे प्रोटेक्शन व्यवस्था लागू, सीधी भर्ती से नौकरी बदली तो कम नहीं होगा वेतन

ये रहेगी नई व्यवस्था

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी पहले से सरकारी सेवा में है और सीधी भर्ती से किसी अन्य पद पर चयनित होता है तो उसके वर्तमान मूल वेतन को आधार माना जाएगा। नए पद के पे मैट्रिक्स लेवल में पहले उस राशि के बराबर स्केल तलाशा जाएगा। यदि नए वेतन स्तर में पुराने मूल वेतन के बराबर कोई स्केल उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी का वेतन तत्काल अगले उच्च स्केल पर तय किया जाएगा। कर्मचारी को केवल पद परिवर्तन के कारण कम वेतन पर नहीं लाया जा सकेगा।