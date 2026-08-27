सोलन: मनसार पंचायत में लगाए विभिन्न प्रजातियों के पौधे, कर्नल संजय शांडिल ने बताैर मुख्य अतिथि की शिरकत

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सोलन शहर के साथ लगती मनसार पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कर्नल संजय शांडिल ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। उन्होंने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न प्रजातियों के 100 से ज्यादा पौधे रोपित किए। कर्नल संजय शांडिल ने कहा कि पौधारोपण हमारी जरूरत है। आने वाली पीड़ियों को यदि स्वच्छ वातावरण देना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह पौधे लगाने के साथ इनके संरक्षण पर भी कार्य करें।

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