Solan News: हिंदी निबंध प्रतियोगिता में अमृत लाल प्रथम, अर्चिता द्वितीय और नैंसी रही तृतीय

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संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नालागढ़ साहित्य कला मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मंच की ओर से हिंदी निबंध प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के 43 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।पंजाब नेशनल बैंक नालागढ़ के मुख्य प्रबंधक सौरभ माकटा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विवेकानंद शिक्षा कुंज नालागढ़ की प्रधानाचार्य शिवानी सिंघल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा के छात्र अमृत लाल ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नालागढ़ की अर्चिता द्वितीय स्थान पर रहीं। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाटियां की नैंसी ने तृतीय स्थान हासिल किया। शिवालिक स्कूल की वृत्तिका और रावमपा चोलथरा की कृतिका को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं को नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न दिए गए। मुख्य अतिथि सौरभ माकटा ने मंच के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों से दैनिक जीवन में हिंदी को बढ़ावा देने का आग्रह किया।मंच के अध्यक्ष हरिराम ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाना था। इस प्रतियोगिता के लिए 10 विद्यालयों से कुल 43 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। रामशहर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता एवं कार्यकारी प्राचार्य संदीप कुमार और ममता ठाकुर भी मूल्यांकन टीम में शामिल थे।कार्यक्रम में बाल कवियों और मंच के साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन मंच के सचिव प्रमोद हर्ष ने किया। इस अवसर पर मंच के संरक्षक यादव किशोर गौतम, सचिव प्रमोद हर्ष, उपाध्यक्ष अदित कंसल और कोषाध्यक्ष सुमति सिंघल उपस्थित रहे। रामप्यारा गौड़, जसविंदर सिंह, रणजोध सिंह और मदन शास्त्री सहित अन्य कई लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।