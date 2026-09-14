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Solan News: बद्दी में नए एएसपी संजीव भाटिया ने संभाला कार्यभार

Tue, 15 Sep 2026 01:47 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 15 Sep 2026 01:47 AM IST
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Sanjeev Bhatia takes charge as the new ASP in Baddi.
बद्दी में कार्यभार संभालने के बाद उद्यमी एएसपी का स्वागत करते हुए- स्रोत-उद्यमी।
ट्रेडिशनल पुलिसिंग पर फोकस, नशे और अवैध धंधों पर जीरो टॉलरेंस
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बद्दी(सोलन)। संजीव भाटिया ने बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। इसमें पारंपरिक पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। यातायात प्रबंधन और आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी इसमें शामिल है। पदभार संभालने के पहले दिन ही उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली के स्पष्ट संकेत दिए। भाटिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक का भी आभार जताया। सोमवार को उद्योग जगत और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नए एएसपी से मुलाकात की। बिरला टेक्सटाइल-बर्धमान ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी ने भाटिया का अभिनंदन किया। वर्धमान टेक्सटाइल्स के उपाध्यक्ष अतुल भारद्वाज और सहायक उपाध्यक्ष मोहन जांगड़ा भी स्वागत करने वालों में शामिल थे। चैंबर आफ कामर्स पांवटा साहिब के सलाहकार देवव्रत यादव ने भी अपनी टीम के साथ मुलाकात की। नर सेवा नारायण सेवा समिति, बद्दी के प्रतिनिधियों ने भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया।
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संजीव भाटिया ने नशे के खिलाफ अभियान तेज करने का संकल्प लिया है। प्रदेश सरकार के इस अभियान को और गति दी जाएगी। स्कूल-कॉलेजों में युवाओं को जागरूक किया जाएगा। उन्हें खेलों की तरफ मोड़ने का प्रयास होगा। वहीं अवैध शराब, जुआ और अन्य अवैध धंधों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रवासी मजदूरों के सत्यापन के लिए अभियान चलेगा। किरायेदारों के सत्यापन के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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