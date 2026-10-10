{"_id":"6aca35284e82fd138d009312","slug":"video-grand-nagar-kirtan-taken-out-at-the-88th-annual-gurmat-samagam-in-gadkhal-solan-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन के गड़खल में 88वें वार्षिक गुरमत समागम पर निकाला भव्य नगर कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। कसौली क्षेत्र के गड़खल बाजार में शनिवार को 88वें वार्षिक गुरमत समागम के उपलक्ष्य पर सिख समुदाय द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। पूरा क्षेत्र सतनाम वाहेगुरु के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। नगर कीर्तन के दौरान विभिन्न गतका पार्टियों ने हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए। श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। गुरुद्वारा सिंह सभा गड़खल के प्रधान दविंदर सिंह ने समागम के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य आपसी भाईचारा, धार्मिक एकता और गुरु साहिब की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करना है। दविंदर सिंह ने बताया कि समागम में सोलन, धर्मपुर और गड़खल सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के तहत देर शाम कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। इसमें विभिन्न रागी जत्थे गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल करेंगे। इस दौरान गुरु साहिब की वाणी से धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश दिया जाएगा। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गतका पार्टियों ने अपने हैरतअंगेज करतबों से सभी को मंत्रमुग्ध किया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ गुरु साहिब के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। यह आयोजन सिख समुदाय की गहरी आस्था को दर्शाता है। गुरुद्वारा सिंह सभा गड़खल के प्रधान दविंदर सिंह ने समागम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य आपसी भाईचारा, धार्मिक एकता और गुरु साहिब की शिक्षाओं का प्रचार करना है। समागम में सोलन, धर्मपुर और गड़खल के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी संगत पहुंची। देर शाम कीर्तन दरबार में रागी जत्थे गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश दिए जाएंगे।

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