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यूरोकिड्स प्ले स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष संजय शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल सीमा बहल ने मुख्य अतिथि को ट्रॉफी भेंट की। डायरेक्टर शोभित बहल ने शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। स्कूल के बच्चों ने कई सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दीं। मुख्य अतिथि ने बच्चों को पुरस्कार और मेडल प्रदान किए। यूरो-जूनियर की मिताक्षी जयसवाल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं।

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