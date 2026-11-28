{"_id":"6b0ab45694d76a7bd70410fd","slug":"video-video-leopard-enters-a-house-near-shoolini-temple-in-solan-caught-on-cctv-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन में शूलिनी मंदिर के समीप घर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन शहर के शूलिनी मंदिर के समीप एक घर की गैलरी में रात के समय तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया है। इस घटना का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। रात के समय तेंदुआ घर की गैलरी में काफी देर तक घूमता रहा। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में तेंदुए का पहुंचना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रात के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों को आशंका है कि अचानक सामना होने पर कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। इस पूरी घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दे दी गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द मौके पर पहुंचने की मांग की है। लोगों ने तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कहा है। आबादी वाले क्षेत्र से तेंदुए को दूर रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर लगातार भय बना हुआ है। लोगों ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत जताई है।

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