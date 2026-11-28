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सोलन: चेवा स्कूल में मनाया वार्षिक समारोह, बच्चों ने दीं मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चेवा में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज सेवी बालकृष्ण ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर समाजसेवी तीर्थ राम और वार्ड पार्षद हेम चंद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारती फाउंडेशन के लोकेंद्र चौहान ने भी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विद्यालय की प्रधानाचार्य रूपांजलि गोयल और समस्त विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोकगीत, लोकनृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में प्रस्तुति दी।
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