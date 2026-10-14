{"_id":"6acf7c455e4f07be9309b0cc","slug":"video-rampur-report-on-raisharan-bus-accident-to-be-ready-within-two-weeks-sdm-assures-villagers-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: रायशरण बस हादसे की दो सप्ताह के भीतर तैयार होगी रिपोर्ट, एसडीएम ने ग्रामीणों का दिया आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर: रायशरण बस हादसे की दो सप्ताह के भीतर तैयार होगी रिपोर्ट, एसडीएम ने ग्रामीणों का दिया आश्वासन
रामपुर बुशहर। रायशरण में हुए बस हादसे की जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी। रामपुर में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने नोगवैली के ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया। प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में नोग वैली के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगे और समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन की सुविधा देने का मामला प्रमुखता से उठाया। नोग युवक मंडल डंसा, पंचायत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से हादसे की निष्पक्ष जांच करवाने, खस्ताहाल बसों के संचालन पर रोक लगाने और दुर्घटना संभावित सड़कों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
बुधवार को एसडीएम रामपुर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की गई। राय-शरण में हुए दर्दनाक बस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना ने प्रभावित परिवारों के साथ पूरे नोग क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में लोग रोजमर्रा के आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। ऐसे में बसों की तकनीकी स्थिति, सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा उपायों की कमी यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।