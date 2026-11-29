{"_id":"6b0c2042907bc4278907c93c","slug":"video-video-road-from-block-kainchi-to-tehsil-office-in-nirmand-to-remain-closed-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: निरमंड में ब्लॉक कैंची से तहसील कार्यालय तक सड़क रहेगी बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़क निर्माण कार्य के चलते निरमंड में ब्लॉक कैंची से तहसील कार्यालय की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस संबंध में एसडीएम निरमंड जगदीप सिंह राठौर ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग निरमंड के सहायक अभियंता ने सड़क निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए मार्ग पर यातायात बंद करने का आग्रह किया था। इसके बाद आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने ब्लॉक कैंची से तहसील कार्यालय तक सड़क के 0/00 से 0/500 किलोमीटर हिस्से में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेकेदार को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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