Rampur Bushahar News: लवी मेले में स्थानीय उत्पादों की खूब मांग, 1200 रुपये किलो बिक रहा जंगली लहसुन
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:00 PM IST
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. कोलथ 220, ओगले का आटा 150 और राजमा 250 से 500 रुपये किलो के भाव से उपलब्ध
. पहाड़ी अनाज और दालों की खरीदारी कर रहे लोग
ईशिका गौतम
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में पहाड़ी दालों, पारंपरिक अनाज और स्थानीय खाद्य उत्पादों के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन उत्पादों में जंगली लहसुन सबसे महंगा बिक रहा है, जिसकी कीमत 1200 रुपये प्रति किलो है। वहीं, तांगणू 600 रुपये और राजमा 250 से 500 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है। मेले में स्थानीय उत्पादों के दाम भी खरीदारों का ध्यान खींच रहे हैं। यहां कोलथ 220 रुपये, काला मटर 300 रुपये और सतू 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा ओगले का आटा 150 रुपये और मक्की का आटा 60 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है। मेले में गुच्छी 12 हजार रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है, जबकि सेब की पेटी 1200 से 2400 रुपये तक मिल रही है। वहीं, नावरी नट्ट चावल 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सूखे मेवों के स्टॉल पर भी खरीदारों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है। यहां अखरोट 600 रुपये, बादाम गिरी और अंजीर 1200 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। इसके अलावा खुमानी 250 से 500 रुपये, किशमिश 600 रुपये, काजू 1200 रुपये, चिलगोजा 2000 रुपये और मखाना 1400 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले इन उत्पादों की खरीदारी के लिए लोग स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। मेले में दूरदराज के क्षेत्रों से व्यापारी अपने उत्पाद लेकर पहुंचते हैं। वहीं, रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग भी सालभर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक अनाज, दालें और अन्य खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मेले का रुख कर रहे हैं।
दूरदराज से पहुंचते हैं खरीदारी
वर्ष 1985 से लगातार लवी मेले में स्टॉल लगा रहे किन्नौरी मार्केट यूनियन के अध्यक्ष आमिचंद गौतम ने बताया कि वह मेले में शुरुआती दौर से ही सूखे मेवों, दालों और स्थानीय उत्पादों का स्टॉल लगा रहे हैं। उनके स्टॉल पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक उत्पाद उपलब्ध हैं। हर साल दूरदराज के क्षेत्रों से लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रति उनकी अच्छी रुचि रहती है।
मेला सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा का प्रतीक
कारोबारियों में रेखा, धर्मपाल, रवि, अतुल लियो, यशू नेगी और पिंकी नेगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा का प्रतीक है। हर साल विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी अपने उत्पाद लेकर यहां पहुंचते हैं। स्थानीय उत्पादों की खरीद-बिक्री से मेले की पारंपरिक व्यापारिक पहचान आज भी कायम है।
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. पहाड़ी अनाज और दालों की खरीदारी कर रहे लोग
ईशिका गौतम
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में पहाड़ी दालों, पारंपरिक अनाज और स्थानीय खाद्य उत्पादों के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन उत्पादों में जंगली लहसुन सबसे महंगा बिक रहा है, जिसकी कीमत 1200 रुपये प्रति किलो है। वहीं, तांगणू 600 रुपये और राजमा 250 से 500 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है। मेले में स्थानीय उत्पादों के दाम भी खरीदारों का ध्यान खींच रहे हैं। यहां कोलथ 220 रुपये, काला मटर 300 रुपये और सतू 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा ओगले का आटा 150 रुपये और मक्की का आटा 60 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है। मेले में गुच्छी 12 हजार रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है, जबकि सेब की पेटी 1200 से 2400 रुपये तक मिल रही है। वहीं, नावरी नट्ट चावल 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सूखे मेवों के स्टॉल पर भी खरीदारों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है। यहां अखरोट 600 रुपये, बादाम गिरी और अंजीर 1200 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। इसके अलावा खुमानी 250 से 500 रुपये, किशमिश 600 रुपये, काजू 1200 रुपये, चिलगोजा 2000 रुपये और मखाना 1400 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले इन उत्पादों की खरीदारी के लिए लोग स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। मेले में दूरदराज के क्षेत्रों से व्यापारी अपने उत्पाद लेकर पहुंचते हैं। वहीं, रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग भी सालभर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक अनाज, दालें और अन्य खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मेले का रुख कर रहे हैं।
दूरदराज से पहुंचते हैं खरीदारी
वर्ष 1985 से लगातार लवी मेले में स्टॉल लगा रहे किन्नौरी मार्केट यूनियन के अध्यक्ष आमिचंद गौतम ने बताया कि वह मेले में शुरुआती दौर से ही सूखे मेवों, दालों और स्थानीय उत्पादों का स्टॉल लगा रहे हैं। उनके स्टॉल पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक उत्पाद उपलब्ध हैं। हर साल दूरदराज के क्षेत्रों से लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रति उनकी अच्छी रुचि रहती है।
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मेला सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा का प्रतीक
कारोबारियों में रेखा, धर्मपाल, रवि, अतुल लियो, यशू नेगी और पिंकी नेगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा का प्रतीक है। हर साल विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी अपने उत्पाद लेकर यहां पहुंचते हैं। स्थानीय उत्पादों की खरीद-बिक्री से मेले की पारंपरिक व्यापारिक पहचान आज भी कायम है।
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