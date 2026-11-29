{"_id":"6b0c0ce9be6bb52d39010343","slug":"local-products-are-in-high-demand-at-the-lavi-fair-rampur-hp-news-c-178-1-ram1001-176087-2026-11-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: लवी मेले में स्थानीय उत्पादों की खूब मांग, 1200 रुपये किलो बिक रहा जंगली लहसुन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: लवी मेले में स्थानीय उत्पादों की खूब मांग, 1200 रुपये किलो बिक रहा जंगली लहसुन

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 29 Nov 2026 11:00 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 11:00 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

