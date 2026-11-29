Rampur Bushahar News: पेखा स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:03 PM IST
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चिड़गांव (रोहड़ू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेखा में रविवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान खेम सिंह शंखवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने पहाड़ी नाटी, किन्नौरी लोकनृत्य और पंजाबी गिद्दा सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब समां बांधा। इस दौरान वर्षभर शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि खेम सिंह शंखवान ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चौहान ने मुख्य अतिथि सहित समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रवक्ता करनैल सिंह, अमरनाथ, सुनील कुमार, चंद्रशेखर, पंकज ढेरवान, शिवानी ठाकुर, नीलकमल लक्टू, अनिल शर्मा और सुरजीत सिंह सहित विद्यालय का समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा।
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