Rampur Bushahar News: नाल्टीबाउ-नक्सेटली-धड़ीकुपड़ सड़क 4.55 करोड़ से संवरेगी
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:01 PM IST
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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया सड़क के कार्य का भूमिपूजन
नावर क्षेत्र की दो पंचायतों को मिलेगा लाभ
जुब्बल-नावर-कोटखाई में 850 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर
संवाद न्यूज एजेंसी
जुब्बल (रोहड़ू)। नाल्टीबाउ-नक्सेटली-धड़ीकुपड़ सड़क 4.55 करोड़ रुपये से संवरेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रविवार को नावर क्षेत्र की पंचायत धराड़ा में इस सड़क के कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के कायाकल्प पल्टीबाउ, नक्सेटली, धराड़ा और खराला पंचायतों के लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सड़क और भवन निर्माण के करीब 850 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक विभिन्न विकास कार्यों पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 1.40 करोड़ रुपये से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ी का भवन, 3.52 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठाड़ी का भवन और 4.31 करोड़ रुपये से उच्च विद्यालय खारला का भवन बनाया जा रहा है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एक समय नावर क्षेत्र में घणासीधार से खदराला तक ऐतिहासिक और सामरिक महत्व की सड़क को 9.50 करोड़ रुपये खर्च कर पक्का किया गया है। वहीं, 9.66 करोड़ रुपये से शहीद नाथूराम सड़क और करीब 7.06 करोड़ रुपये से गालून-कड़ीवन सड़क का स्तरोन्नयन किया जा रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, बीडीसी रोहड़ू अध्यक्ष ज्ञानपति, ग्राम पंचायत धराड़ा के प्रधान दिलीप सिंह टायसन, उपप्रधान राजेश, ग्राम पंचायत खारला के प्रधान प्रवीण धारटा, पूर्व प्रधान प्यारेलाल, प्रदेश सोशल मीडिया के राज्य प्रभारी अर्पित सिंह राठौर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक काल्टा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश ने शैक्षणिक सर्वेक्षणों में किया बेहतर प्रदर्शन
शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुजारली-4 के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उड़ान-2026 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के कार्यकाल में 7,000 शिक्षकों के पद भरे गए हैं, जबकि करीब 3,100 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति और 147 विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध करना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया है। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में 4.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन शैक्षणिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुजारली-4 में 1.15 करोड़ रुपये से पशु चिकित्सालय का भवन भी बनाया जाएगा, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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नावर क्षेत्र की दो पंचायतों को मिलेगा लाभ
जुब्बल-नावर-कोटखाई में 850 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर
संवाद न्यूज एजेंसी
जुब्बल (रोहड़ू)। नाल्टीबाउ-नक्सेटली-धड़ीकुपड़ सड़क 4.55 करोड़ रुपये से संवरेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रविवार को नावर क्षेत्र की पंचायत धराड़ा में इस सड़क के कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के कायाकल्प पल्टीबाउ, नक्सेटली, धराड़ा और खराला पंचायतों के लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सड़क और भवन निर्माण के करीब 850 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक विभिन्न विकास कार्यों पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 1.40 करोड़ रुपये से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ी का भवन, 3.52 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठाड़ी का भवन और 4.31 करोड़ रुपये से उच्च विद्यालय खारला का भवन बनाया जा रहा है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एक समय नावर क्षेत्र में घणासीधार से खदराला तक ऐतिहासिक और सामरिक महत्व की सड़क को 9.50 करोड़ रुपये खर्च कर पक्का किया गया है। वहीं, 9.66 करोड़ रुपये से शहीद नाथूराम सड़क और करीब 7.06 करोड़ रुपये से गालून-कड़ीवन सड़क का स्तरोन्नयन किया जा रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, बीडीसी रोहड़ू अध्यक्ष ज्ञानपति, ग्राम पंचायत धराड़ा के प्रधान दिलीप सिंह टायसन, उपप्रधान राजेश, ग्राम पंचायत खारला के प्रधान प्रवीण धारटा, पूर्व प्रधान प्यारेलाल, प्रदेश सोशल मीडिया के राज्य प्रभारी अर्पित सिंह राठौर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक काल्टा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश ने शैक्षणिक सर्वेक्षणों में किया बेहतर प्रदर्शन
शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुजारली-4 के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उड़ान-2026 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के कार्यकाल में 7,000 शिक्षकों के पद भरे गए हैं, जबकि करीब 3,100 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति और 147 विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध करना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया है। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में 4.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन शैक्षणिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुजारली-4 में 1.15 करोड़ रुपये से पशु चिकित्सालय का भवन भी बनाया जाएगा, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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