Rampur Bushahar News: अफीम के पौधे मिलने के मामले में महिला बरी, स्वतंत्र गवाह मुकरे
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:05 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:05 PM IST
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रामपुर बुशहर। आनी के कटोली गांव में 366 अफीम के पौधे मिलने के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी महिला को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि संबंधित खेत पर महिला का कब्जा था और उसी ने अफीम की खेती की थी। यह मामला 28 मार्च 2023 का है। पुलिस की टीम को गश्त के दौरान कटोली गांव के एक खेत में अफीम के 366 पौधे मिले थे। पुलिस ने 10 पौधों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिनमें अफीम होने की पुष्टि हुई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान दोनों स्वतंत्र गवाह आरोपी के खिलाफ गवाही से मुकर गए। वहीं, जमीन के सह खातेदारों ने भी महिला की खेती करने की जानकारी से इन्कार किया। अदालत ने निशानदेही रिपोर्ट को भी अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं पाया।
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