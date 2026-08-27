रामपुर बुशहर: किन्नौर में अंडर-14 छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 400 खिलाड़ी ले रहीं हिस्सा

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किन्नौर जिले में अंडर-14 छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंगी में आगाज हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों से पहुंची करीब 400 खिलाड़ी छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बीडीसी सदस्य अनीता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत खिलाड़ियों के मार्च पास्ट से हुई। विभिन्न विद्यालयों से आई छात्राओं ने अनुशासन और खेल भावना के साथ मार्च पास्ट में भाग लिया। समारोह को विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी खास बनाया। इस दौरान लोक नृत्य सहित कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें हिमाचली संस्कृति की झलक देखने को मिली। जिला स्कूली क्रीड़ा संघ (प्राथमिक शिक्षा), जिला किन्नौर की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आयोजन के दौरान विभिन्न खेलों में खिलाड़ी छात्राएं अपना दमखम दिखाएंगी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और उनके साथ पहुंचे शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिला। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंडर-14 छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन 30 अगस्त को होगा। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों के लिए आगे की प्रतियोगिताओं में स्थान बनाने का अवसर भी रहेगा।

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