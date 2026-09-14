Rampur Bushahar News: घोषित वर्मा बने कुमारसैन छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष

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जतिन मेहता को चेयरमैन, अदिति गुप्ता को सचिव, सुजल खाची को कोषाध्यक्ष और कनिका मेहता को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जतिन वर्मा को मुख्य सलाहकार, वरुण चौहान और खुशी वर्मा को सह सचिव नियुक्त किया गया। अनुशासन समिति में पुनीत चौहान और प्रबंधन समिति में पायल वर्मा को जिम्मेदारी दी गई। सांस्कृतिक प्रमुख नेहा वर्मा और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी अनिश वर्मा को सौंपी गई।बैठक में कुमारसैन के विभिन्न क्षेत्रों से 87 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। सदस्यों ने नई कार्यकारिणी का स्वागत किया और छात्र हित में गतिविधियां आयोजित करने तथा सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। संवाद