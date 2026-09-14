Rampur Bushahar News: हरितालिका तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

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रिकांगपिओ (किन्नौर)। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज की नगर समिति रिकांगपिओ ने हरितालिका तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम नेपाली संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हरितालिका तीज पर्व नेपाली समुदाय की महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। समाज इस आयोजन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। संवाद