फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   tihra hospital road restoration farmers protest mandi

मंडी: टिहरा में चार घंटे खाली पीडब्लूडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान सभा कार्यकर्ता, दो दिन में सड़क बहाली का आश्वासन

Fri, 09 Oct 2026 03:49 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:49 PM IST
tihra hospital road restoration farmers protest mandi
टिहरा अस्पताल की संपर्क सड़क पर पिछले दस साल से वाहनों की आवाजाही बंद होने के विरोध में हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर चार घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौजूद नहीं थे। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दोपहर बाद कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय पहुंचने और दो दिन में सड़क को वाहन योग्य बनाने का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हुआ। किसान सभा के जिला सचिव एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संपर्क सड़क बहाल करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय कमेटी ने पहले एसडीएम धर्मपुर को मांगपत्र सौंपा था। विभाग को 30 सितंबर तक सड़क ठीक करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक भी चार साल में सड़क बहाल नहीं करवा पाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टिहरा में करोड़ों रुपये की लागत से अस्पताल भवन तैयार किया गया है, लेकिन संपर्क सड़क न होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। किसान सभा ने नए अस्पताल भवन का जल्द लोकार्पण करने के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और लैब, एक्स-रे व एंबुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। सभा ने आरोप लगाया कि टिहरा बस स्टैंड पर पुराना रेनशेल्टर तीन साल पहले गिरा दिया गया था, लेकिन नया निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रेनशेल्टर का निर्माण जल्द पूरा कर उसका लोकार्पण करने की मांग की। इसके अलावा बाजार में पाइपलाइन बिछाने के दौरान नियमों की अनदेखी और पेयजल पाइपलाइन टूटने का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने बंद बस रूट बहाल करने तथा सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई और उचित रखरखाव की मांग भी की। धरने में सुरिंद्र पठानिया, हरजीत सिंह, अरुण अत्री, प्रवीण चौहान, सत्तपाल चौहान सहित किसान सभा के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

राम जन्म की लीला ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

The divine enactment of Lord Ram's birth left the devotees overwhelmed with emotion.
Gorakhpur
09 Oct 2026

बागपत: किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो सिलिंडर फटने से भड़की लपटें; जिंदा जलीं मां-बेटी, आठ झुलसे

Fire Breaks Out in Grocery Shop After Short Circuit, Mother-Daughter Burnt Alive; Eight Injured
Baghpat
09 Oct 2026

कोटकपूरा में अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती पर 11 अक्टूबर को आयोजित होगी विशाल शोभायात्रा

A grand procession will be organized by the Aggarwal Seva Samiti in Kotkapura on October 11 to mark Maharaja Agrasen Jayanti.
Chandigarh-Punjab
09 Oct 2026

चंबा: साच पास में बर्फबारी से पांगी का सड़क संपर्क कटा, आठ से दस इंच बर्फ जमने का अनुमान

chamba sach pass snowfall bairagarh killar road closed pangi
Chamba
09 Oct 2026

सीहोर: नशेड़ी चालक की दबंगई, वर्दी से नेमप्लेट नोंची, ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग में पुलिस से भिड़े चालक-मालिक

Sehore: Driver and Vehicle Owner Accused of Clashing with Traffic Police During Drunk-Driving Check
Madhya Pradesh
09 Oct 2026
विज्ञापन

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: बाइक पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर सांसों से लड़ रहा मरीज, मशीन मिली लेकिन बिजली बनी मुसीबत

Gaurela-Pendra-Marwahi: Sick Man Travels 15 Km for Oxygen Every 3 Days as Power Issues Hamper Machine
Chhattisgarh
09 Oct 2026

सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय से नशामुक्ति और युवा-जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई

bicycle rally for de-addiction and youth awareness was organized from Sampurnanand University
Varanasi
09 Oct 2026
विज्ञापन

गुरुहरसहाय के गांव गोलू का में मार्बल कारोबारी की स्विफ्ट कार छीनकर फरार हुए लुटेरे

Robbers fled after snatching a marble trader's Swift car in Golu Ka village, Guru Har Sahai.
Chandigarh-Punjab
09 Oct 2026

फिरोजपुर मंडल में रेलवे ट्रैक के किनारे कचरे और झाड़ियों की विशेष सफाई

Special cleaning of garbage and bushes along railway tracks in Ferozepur Division.
Chandigarh-Punjab
09 Oct 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
09 Oct 2026

धमतरी: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्नी समेत पांच दोषी, धर्मांतरण के लिए बनाया दबाव, 5-5 साल की सजा

Dhamtari: Wife and 4 In-Laws Convicted in Suicide Abetment Case, Sentenced to 5 Years in Prison
Chhattisgarh
09 Oct 2026

अंबेडकरनगर: सुबह सुबह दिखा बदला हुआ मौसम, कोहरे की वजह से हुआ ठंड का अहसास

अंबेडकरनगर: सुबह सुबह दिखा बदला हुआ मौसम, कोहरे की वजह से हुआ ठंड का अहसास
Lucknow
09 Oct 2026

उज्जैन: मस्तक पर अर्धचंद्र और त्रिपुंड लगाकर सजे बाबा महाकाल, दिव्य दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

Ujjain: Baba Mahakal Adorned with Silver Crown, Mund Mala and Tripund; Devotees Gather for Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
09 Oct 2026

अंडर-14 में स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल की टीम ने जीता मुकाबला, सीबीएसई राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ

Smart Indian Model School team wins Under-14 match; CBSE National Hockey Championship kicks off.
Karnal
09 Oct 2026

वीडियो: बागेश्वर में आज से पांचवें सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आगाज, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ

Fifth Border Mountain Children Science Festival begins today in Bageshwar
Bageshwar
09 Oct 2026

वीडियो: पंतनगर में आज मानव तस्करी सम्मेलन, नेपाल से भारत तक फैले नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा

There will be a discussion in Pantnagar on the prevention of human trafficking
Udham Singh Nagar
09 Oct 2026

हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार पर चलाई गोली

Acting on a tip-off about a weapons delivery, the police laid a trap and opened fire on a speeding car
Roorkee
09 Oct 2026

VIDEO: आगरा में गैस सिलिंडर लीक से घर में लगी आग, तीन लोग गंभीर झुलसे

Fire breaks out in Agra home due to gas cylinder leak three people suffer severe burns
Agra
09 Oct 2026

मेरठ: सूरजकुंड रामलीला का शुभारंभ, धार्मिक उत्सव का रहा माहौल

Meerut: Surajkund Ramlila inaugurated; atmosphere filled with religious festivity.
Meerut
08 Oct 2026

शास्त्री पुल की रेलिंग पर बैठकर रील बनाते समय गंगा में गिरा युवक, VIDEO

Youth falls into Ganges while sitting railing of Shastri Bridge to make reel
Mirzapur
08 Oct 2026

मेरठ: नगर निगम में फूटा महिलाओं का गुस्सा, आठ घंटे तक नारेबाजी, मशाल थामकर किया प्रदर्शन

Meerut: Women's anger erupts at the Municipal Corporation; they staged a protest holding torches and raised slogans for eight hours.
Meerut
08 Oct 2026

बिजली निगम के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, VIDEO

Farmers indefinite sit-in protest against electricity corporation
Bhadohi
08 Oct 2026

राम ने किया ताड़का का वध, धर्म की रक्षा का संदेश; VIDEO

Ram slays Tadaka message of upholding righteousness
Bhadohi
08 Oct 2026

धरना-जाम के बाद जागा प्रशासन, कॉलोनी में कूड़ा डंपिंग पर रोक; VIDEO

Administration swings into action after sit-in and road blockade garbage dumping in colony halted
Ghazipur
08 Oct 2026

कानपुर: डीएम व नगर आयुक्त ने रात्रिकालीन निरीक्षण में स्वच्छता एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिए निर्देश

Kanpur: District Magistrate and Municipal Commissioner conducted a night inspection
Kanpur
08 Oct 2026

VIDEO: पंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा

Worker Suffers Severe Electric Burns While Cleaning Pump House
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: विवाहिता की मौत के महीने भर बाद भी आरोपी फरार

Accused Still Absconding Month After Married Woman Death
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट

Police place District Congress President under house arrest ahead of party protest
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: दो बाइकों की भिड़ंत में मासूम समेत चार घायल

Four Injured Including Toddler in Motorcycle Collision
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: ट्रक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत

Woman Injured in Truck Collision Dies During Treatment
Agra
08 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed