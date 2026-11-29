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जोगिंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को टीजीटी नॉन मेडिकल अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) राजकीय पाठशाला जोगिंद्रनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा नकलरहित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई।वहीं मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की गहन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए कुल 112 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनमें से 104 ने परीक्षा दी, जबकि आठ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित परीक्षा के दौरान उड़नदस्ते की टीम ने भी केंद्र का निरीक्षण किया।परीक्षा अधीक्षक रघुनाथ ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया गया। परीक्षा उप अधीक्षक बीरी सिंह और प्राचार्य गोपाल ने बताया कि नकल रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी के साथ शिक्षकों की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान शिक्षक पवन, उपासना, अनिल और विनोद ने परीक्षा संचालन में सहयोग दिया।