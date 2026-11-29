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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को सुंदरनगर के वार्ड नंबर आठ स्थित डॉ. आंबेडकर नगर में हिमाचल प्रदेश का पहला विशाल संत सम्मेलन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की जिला मंडी इकाई की ओर से आयोजित सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के सात संत-महात्माओं ने शिरकत की।सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चले सत्संग में अमृतवाणी, शबद कीर्तन और संतों के प्रवचनों से वातावरण भक्तिमय रहा। संत सुरिंदर दास बाबा, संत कृष्णा देवी सहित अन्य संतों ने गुरु रविदास की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए समानता, मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचार भी साझा किए गए।सम्मेलन का मुख्य आकर्षण कनाडा से पहुंचे जीवन सोहल का शबद कीर्तन रहा। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए रागी जत्थों और कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया।