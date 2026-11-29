संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। बल्द्वाड़ा बाजार में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर पैदल जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल बल्द्वाड़ा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। घायल महिला की पहचान मीना देवी (57) निवासी बल्द्वाड़ा के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार हादसा 28 नवंबर को हुआ था। इस मामले में गांव सिल्ह, तहसील लड़भड़ोल निवासी सरवन सिंह पर कार को लापरवाही से चलाने का आरोप है। आरोप है कि कार चालक ने सड़क पर पैदल जा रही मीना देवी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस उप अधीक्षक संजीव कुमार गौतम ने बताया कि कार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल मीना देवी का वर्तमान में एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है।