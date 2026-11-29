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50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेंट कीसंवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहल में वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब समां बांधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रीतू सुमन ने की, जबकि समाजसेवी राकेश ठाकुर और उनकी पत्नी दिनेश कुमारी ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।जमा दो कक्षा में एकता कुमारी, अभिषेक और अनुपमा, जमा एक में नंदनी, शैलजा देवी, हीना और कशिश राव, दसवीं कक्षा में दिवांशु ठाकुर, प्रिया देवी और वंशिका तथा नौवीं कक्षा में मन्नत, पलक शर्मा और रमन को सम्मानित किया गया। इसी तरह आठवीं कक्षा से तोषानी, दिव्यांश और लक्ष्य शर्मा, सातवीं से कृतिका, नव्या चौहान और प्रियांश तथा छठी कक्षा से जयंत ठाकुर, पलक सरयाल और राहिणी को पुरस्कार प्रदान किए गए। इनके अलावा मनप्रीत सिंह, भवनेश ठाकुर, आर्यन, आर्यन कौंडल, सक्षम ठाकुर और नवनीत ठाकुर को भी सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर और दिनेश कुमारी ठाकुर ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से स्कूल को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेंट की। प्रधानाचार्य रीतू सुमन ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सुमन कुमारी, द्रंग कांग्रेस कमेटी के सचिव हरीश कुमार बनेर, स्कूल के शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे।