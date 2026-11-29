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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिला मुख्यालय मंडी के पड्डल मैदान में रविवार को जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता करवाई गई। मंडी जिला एथलेटिक संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई। वहीं, अंडर-20 बालक वर्ग में 8 किलोमीटर और बालिका वर्ग में 6 किलोमीटर, अंडर-18 बालक वर्ग में 6 किलोमीटर और बालिका वर्ग में 4 किलोमीटर तथा अंडर-16 बालक एवं बालिका वर्ग में 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई।प्रतियोगिता में बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया सेंटर में एथलेटिक्स कोच के रूप में कार्यरत गोपाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में एथलेटिक्स अकादमी हटगढ़ के रोहित ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी अकादमी के केतन दूसरे और राजेश तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में ललिता ने पहला और मानसी ठाकुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-20 बालक वर्ग में साहिल कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि एथलेटिक्स अकादमी हटगढ़ के रोहित ठाकुर दूसरे और आदित्य भारद्वाज तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-20 बालिका वर्ग में अंशुल ने पहला, एथलेटिक्स अकादमी हटगढ़ की वृतिका ने दूसरा और अंशिका चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-18 बालक वर्ग में गौरव ने प्रथम, तनीष ने द्वितीय और कृष राणा ने तृतीय स्थान हासिल किया। इसी आयु वर्ग की बालिका स्पर्धा में तानिया ने पहला, किरण ने दूसरा और प्रिया ठाकुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-16 बालक वर्ग में कार्तिक कत्याल ने प्रथम, शिवांश ने द्वितीय और धीरज ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, अंडर-16 बालिका वर्ग में सोनल ने पहला, राधिका ने दूसरा और नेहा देवी ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।