{"_id":"6af345cc55196a59720553b4","slug":"video-himachal-mandi-russian-paraglider-rescue-high-tension-wires-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा टला, 66 KV की बिजली लाइनों में फंसा रूसी पायलट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के टांडू और मेहड़ गांव के पास पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर मंगलवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने से रूस के पैराग्लाइडर पायलट अलेक्सेई इवाखिन जमीन से करीब 145 मीटर की ऊंचाई पर 66 केवी की हाइटेंशन बिजली लाइनों में उलझ गए। करीब चार घंटे तक चले बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

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