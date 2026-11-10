हिमाचल: आसमान से गिरे, हाइटेंशन तारों में अटके; 145 मीटर ऊंचाई पर चार घंटे जिंदगी-मौत से जूझे रूसी पायलट

जमशेद ने लिया था तमिलनाडु में प्रशिक्षण

प्रशासन ने पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी। साथ ही बिजली आपूर्ति भी तत्काल बंद करवाई गई। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान नवीन कुमार और गावर कंपनी के प्रशिक्षित कर्मचारी जमशेद अहमद क्रेन की ट्रॉली के माध्यम से पायलट तक पहुंचे। जमशेद ने तमिलनाडु में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनकी तकनीकी दक्षता और एसडीआरएफ जवानों के प्रयासों से पायलट को सुरक्षित निकालने का रास्ता बना। इस दौरान क्रेन ऑपरेटर लवप्रीत ने भी सूझबूझ और सावधानी के साथ क्रेन का संचालन किया। सभी बचाव दलों के बेहतर तालमेल और समन्वित प्रयासों के बाद रूसी पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।