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हमीरपुर: डिपो होल्डरों को नई ई-पॉस मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जिले की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई जा रही नई ई-पॉस मशीनों के संचालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में हमीरपुर, बमसन, भोरंज और सुजानपुर ब्लॉक के डिपो होल्डरों के साथ विभागीय इंस्पेक्टरों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित किया गया, ताकि सभी डिपो होल्डरों और कर्मचारियों को मशीनों के संचालन की व्यावहारिक जानकारी दी जा सके। ई-पॉस मशीन उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों को नई मशीनों के प्रयोग और संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
इस दौरान राशन वितरण की प्रक्रिया, लाभार्थियों के सत्यापन, मशीन में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और रोजमर्रा के संचालन से संबंधित पहलुओं को विस्तार से समझाया गया। डिपो होल्डरों को बताया गया कि नई मशीनों के माध्यम से राशन वितरण को अधिक सुचारू बनाने के साथ-साथ लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी आसान किया जा सकेगा।
इससे पहले 15 सितंबर को बड़सर और नादौन ब्लॉक के डिपो होल्डरों को भी नई ई-पॉस मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमीरपुर जिले में करीब 320 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां ई-पॉस मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया जाता है।
नई ई-पॉस मशीनों के आने से राशन वितरण के दौरान सामने आने वाली नेटवर्क, सर्वर और अंगुली के निशान के सत्यापन से जुड़ी तकनीकी परेशानियों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाली मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन लेने में कम परेशानी हो सकती है और डिपो होल्डरों के लिए भी वितरण प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन सकती है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर की जिला नियंत्रक आंचल ने बताया कि ई-पॉस मशीनों को अपग्रेड करने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा राशन वितरण व्यवस्था में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को कम करना है। उन्होंने कहा कि बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाली नई मशीनें राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सुचारू और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी।
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