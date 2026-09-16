{"_id":"6aaaa32bd4e4dc20b002f30d","slug":"video-hamirpur-deputy-commissioner-gandharva-rathore-inaugurated-the-laboratory-at-jnv-dungri-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: उपायुक्त गांधर्वा राठौड़ ने किया जेएनवी डूंगरी में प्रयोगशाला का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक उपायुक्त गांधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन, स्वास्थ्य एवं कल्याण, खेलकूद, नवाचार तथा उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। उपायुक्त के विद्यालय आगमन पर प्राचार्य, विक्रम कुमार ने शैक्षणिक भवन के मुख्य द्वार पर उनका पुष्पगुच्छ भेंट किया। उपायुक्त ने विद्यालय की नवनिर्मित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया विद्यालय की ओर से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य ने विद्यालय की उपलब्धियों एवं प्रगति की जानकारी दी। उपायुक्त ने अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से विद्यालय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय एवं सक्रिय सहयोग के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यार्थियों एवं समाज को व्यापक लाभ पहुंचाया जा सके।

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