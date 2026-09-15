बिलासपुर: टीबी मुक्त भारत और स्वच्छता का संदेश लेकर लठियाणी पहुंचे 70 कैडेट्स

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संकल्प एक्सपीडिशन-2026 के तहत अभियान के आठवें दिन 70 एनसीसी कैडेट्स ने मंडली से अपनी सेलिंग यात्रा शुरू की। कैडेट्स ने मंडली से डुमखर होते हुए लठियाणी बोट घाट तक बोट पुलिंग और सेलिंग की। इस दौरान कैडेट्स ने करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय की। लठियाणी बोट घाट पहुंचने के बाद कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। कैडेट्स ने घाट परिसर की सफाई करते हुए कचरे को एकत्रित किया और लोगों को जलस्रोतों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया। कैडेट्स ने स्वच्छ घाट, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देते हुए स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया। उसके बाद कैडेट्स ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लठियाणी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव, समय पर जांच और उपचार के प्रति जागरूक किया गया। सेलिंग के दौरान कैडेट्स ने रेस्क्यू ड्रिल भी की। इस अभ्यास में उन्हें पानी में किसी आपात स्थिति के दौरान घबराहट से बचते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने, पानी में संतुलन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की मदद करने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सज्जन कुमार ने कहा कि संकल्प एक्सपीडिशन-2026 केवल एक सेलिंग अभियान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कैडेट्स में साहस, अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जा रही है।

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