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Bilaspur News: घुमारवीं कॉलेज में कल से शुरू होगी एचपीयू इंटर-कॉलेज वुशु चैंपियनशिप

Tue, 15 Sep 2026 12:22 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:22 AM IST
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HPU Inter-College Wushu Championship to begin at Ghumarwin College tomorrow.
दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 32 टीमें लेंगी भाग
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तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे शुभारंभ

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में 16 से 17 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इंटर-कॉलेज वुशु (महिला और पुरुष) चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

इस प्रतिष्ठित दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 17 पुरुष और 15 महिला टीमें शामिल होकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ 16 सितंबर को सुबह 10:30 बजे उद्घाटन समारोह के साथ किया जाएगा, जबकि इसका समापन 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगा। इस खेल आयोजन में हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल, आयोजन सचिव डॉ. सुनील सेन और संयोजक डॉ. महेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेज प्रबंधन, स्टाफ, पीटीए, ओएसए, सीएससीए और छात्रों ने खेल प्रेमियों व क्षेत्र की जनता को इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पहुंच कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है।
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