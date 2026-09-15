फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   aiims bilaspur theft 43340 cash two youths arrested

हिमाचल: एम्स बिलासपुर में तीमारदारों को बनाया निशाना, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुए थे आरोपी; अब हुए गिरफ्तार

Tue, 15 Sep 2026 09:59 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 15 Sep 2026 09:59 AM IST
सार

बिलासपुर के एम्स कोठीपुरा में मरीजों के तीमारदारों के सामान और पैसे चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। 14 सितंबर को तड़के करीब तीन बजे हुई वारदात में चोरी किए गए बैग से 43,340 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक आरोपी के खिलाफ पहले से मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज है।

विज्ञापन
aiims bilaspur theft 43340 cash two youths arrested
एम्स बिलासपुर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एम्स कोठीपुरा के ए-ब्लॉक में मरीजों के तीमारदारों के पैसे और सामान पर हाथ साफ करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया बैग बरामद हुआ है। तलाशी लेने पर बैग से 43,340 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन मिला है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना सदर में चोरी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


तड़के तीन बजे मिली चोरी की सूचना
पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को सुबह करीब तीन बजे एम्स ए-ब्लॉक, कोठीपुरा में मरीजों के तीमारदारों के पैसे और सामान चोरी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और दो युवकों को चोरी किए गए बैग सहित काबू कर लिया।
विज्ञापन


आरोपियों की पहचान शिवम पुत्र संजय कुमार निवासी लगमनवी, तहसील भोरंज, हमीरपुर और साहिल खान पुत्र आविद मोहम्मद निवासी जाहु, तहसील भोरंज, हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें 43,340 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पुलिस ने चोरी के संबंध में थाना सदर में एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि चोरी की वारदात किस तरह अंजाम दी गई और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। मामले में पुलिस बरामद सामान और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। चोरी का शिकार हुए तीमारदारों के सामान और नकदी की बरामदगी को लेकर भी जांच जारी है।

एक आरोपी पर पहले से मोटरसाइकिल चोरी का केस
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी साहिल खान के खिलाफ थाना भराड़ी में मोटरसाइकिल चोरी का मामला पहले से दर्ज है। इस मामले में 30 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी।

एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि साहिल खान दो दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जबली जेल से बाहर आया था। एसपी ने कहा कि अब पुलिस पिछले मामले में आरोपी को मिली जमानत को रद्द करवाने के लिए अदालत में प्रतिनिधित्व देगी। पुलिस कोर्ट से उसकी जमानत रद्द करने का आग्रह करेगी।

पहले भी ऐसी वारदातों की जांच
एम्स में हुई चोरी के मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चोरी की अन्य घटनाओं से भी मामले के तार जोड़कर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed