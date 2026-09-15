हिमाचल: एम्स बिलासपुर में तीमारदारों को बनाया निशाना, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुए थे आरोपी; अब हुए गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को सुबह करीब तीन बजे एम्स ए-ब्लॉक, कोठीपुरा में मरीजों के तीमारदारों के पैसे और सामान चोरी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और दो युवकों को चोरी किए गए बैग सहित काबू कर लिया।आरोपियों की पहचान शिवम पुत्र संजय कुमार निवासी लगमनवी, तहसील भोरंज, हमीरपुर और साहिल खान पुत्र आविद मोहम्मद निवासी जाहु, तहसील भोरंज, हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें 43,340 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुलिस ने चोरी के संबंध में थाना सदर में एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि चोरी की वारदात किस तरह अंजाम दी गई और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। मामले में पुलिस बरामद सामान और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। चोरी का शिकार हुए तीमारदारों के सामान और नकदी की बरामदगी को लेकर भी जांच जारी है।



एक आरोपी पर पहले से मोटरसाइकिल चोरी का केस

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी साहिल खान के खिलाफ थाना भराड़ी में मोटरसाइकिल चोरी का मामला पहले से दर्ज है। इस मामले में 30 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी।



एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि साहिल खान दो दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जबली जेल से बाहर आया था। एसपी ने कहा कि अब पुलिस पिछले मामले में आरोपी को मिली जमानत को रद्द करवाने के लिए अदालत में प्रतिनिधित्व देगी। पुलिस कोर्ट से उसकी जमानत रद्द करने का आग्रह करेगी।



पहले भी ऐसी वारदातों की जांच

एम्स में हुई चोरी के मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चोरी की अन्य घटनाओं से भी मामले के तार जोड़कर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।