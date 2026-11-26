{"_id":"6b08126efdb393db9b043693","slug":"video-in-gohana-a-minor-injured-a-child-by-stabbing-him-following-a-dispute-over-a-dj-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोहाना में डीजे पर हुए विवाद में नाबालिग ने चाकू मारकर बच्चे को किया घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर गांव में डीजे पर पैसे उठाते समय एक नाबालिग ने दूसरे बच्चे को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना बुधवार देर रात करीब 9 बजे की है। आसपास के लोगों ने नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे की मां अनीता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। अनीता ने बताया कि गांव में उनके पड़ोस में शादी थी। देर रात करीब 9 बजे डीजे बज रहा था। उनका बेटा गली में खड़ा होकर डीजे दे रहा था। शादी में डीजे पर पैसे फेंके जा रहे थे। दूसरे गांव के नाबलिग बच्चे पैसे उठा रहे थे। इस दौरान एक नाबालिग ने उनके बेटे को पेट में चाकू मार दिया और भागने लगा। वहां खड़े लोगों ने बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने बच्चे को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। एसीपी राजीव कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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