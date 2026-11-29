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संवाद न्यूज एजेंसीगन्नौर। पुराने बस अड्डे को ध्वस्त हुए एक साल हो गया, लेकिन नए बस अड्डे का निर्माण शुरू नहीं हुआ। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। वाहनों की पार्किंग और गंदगी देख यात्रियों को जीटी रोड के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है।बस अड्डे का भवन टूटने के बाद परिसर में यात्रियों के बैठने, धूप और बारिश से बचने या बसों के इंतजार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। रोजाना नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है।स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी रोजाना इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी बस पकड़ने के दौरान सुरक्षित इंतजार स्थल का अभाव परेशानी का कारण बना हुआ है।-टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का इंतजारनए बस अड्डे के निर्माण में हो रही देरी को लेकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में इंतजार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पुराने भवन को हटाने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होना चाहिए था, ताकि यात्रियों को लंबे समय तक खुले में खड़े होकर बसों का इंतजार न करना पड़े।वर्जन7 करोड़ से होने वाले बस अड्डे के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर खुलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।नवनीत कुमार, कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी।