विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

- सफल विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से 12वीं तक हर माह मिलेंगे एक हजार रुपयेसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) परीक्षा में जिले के 800 विद्यार्थी शामिल नहीं हुए। रविवार को सोनीपत के नौ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 2562 विद्यार्थियों में से 1762 ने भाग लिया। इस तरह कुल 68.77 फीसदी उपस्थिति रही, जबकि 31.23 फीसदी विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), गुरुग्राम के तत्वावधान में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक तीन घंटे की लिखित परीक्षा हुई। सभी केंद्रों पर नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर सुरक्षा और निगरानी के प्रबंध किए गए।प्रवेश पत्र की जांच के बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ केंद्रों पर पहुंचे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा कक्षों में भेज दिया गया, जबकि अभिभावक परीक्षा समाप्त होने तक केंद्रों के बाहर इंतजार करते रहे।परीक्षा ओएमआर शीट पर ली गई। इसमें विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के आकलन के लिए गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए।कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का अवसरएनएमएमएस परीक्षा में आठवीं के वे विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने कक्षा सातवीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से 12वीं तक चार साल के लिए हर माह एक हजार रुपये यानी सालाना 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।किस केंद्र पर कितने विद्यार्थी रहे उपस्थितपरीक्षा केंद्र उपस्थित अनुपस्थितएसएम हिंदू विद्यालय, सोनीपत 249 63राजकीय विद्यालय, जटवाड़ा 215 97डीसी जैन स्कूल, सोनीपत 214 93डीवी पब्लिक स्कूल, सोनीपत 154 60आर्य विद्यालय, काठ मंडी 206 106आर्य कन्या विद्यालय, गंज बाजार 230 82विकास शिक्षा सदन, सोनीपत 89 81गीता विद्या मंदिर, सोनीपत 199 112पीएमश्री राजकीय विद्यालय, सोनीपत 206 106वर्जनजिले कुल 2562 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 1762 ने परीक्षा दी, जबकि 800 अनुपस्थित रहे। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को चार वर्ष तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परिणाम जल्द जारी किया जाएगा।नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी।