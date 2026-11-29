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-प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर दोपहर को मिला ब्रीफकेस, अंदर मोबाइल फोन भी मिला-एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच, पाउडर की प्रकृति का लगाया जा रहा पता-रेलवे एसपी और डीएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, मोबाइल फोन को माना जा रहा अहम सुराग-ब्रीफकेस किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, जांच के बाद होगा खुलासा-करीब सात माह पहले सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास ओएचई खंभे पर मिला था संदिग्ध कैमराफोटो :: 33 से 35संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर लावारिस ब्रीफकेस मिलने की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। ब्रीफकेस के अंदर एयरगन, संदिग्ध पाउडर और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर बरामद सामान की जांच शुरू कर दी।प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर लावारिस ब्रीफकेस काफी देर तक पड़ा रहा। जीआरपी थाना प्रभारी की मौजूदगी में शाम को ब्रीफकेस की जांच की गई। इसमें एयरगन, कुछ पाउडर और एक मोबाइल फोन मिलने पर अधिकारियों को सूचित किया गया।इसके बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। अंबाला से एसपी जीआरपी प्रबिना पी व फरीदाबाद से डीएसपी राजेश ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसटीएफ, एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने निरीक्षण किया।संदिग्ध पाउडर की जांच में जुटी एफएसएल टीमब्रीफकेस से मिले पाउडर की प्रकृति का पता लगाने के लिए देर शाम एफएसएल की टीम वैज्ञानिक जांच शुरू की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ब्रीफकेस में मिला पाउडर किस पदार्थ का है। इसकी वास्तविक प्रकृति का खुलासा फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।जांच का अहम हिस्सा मोबाइल फोनब्रीफकेस से बरामद मोबाइल फोन जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस इसकी पड़ताल कर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि फोन किसका है और इसका संबंध ब्रीफकेस रखने वाले व्यक्ति से क्या है। मोबाइल से मिलने वाली जानकारी के आधार पर ब्रीफकेस को स्टेशन पर छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिल सकती है।सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांचएसटीएफ, एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रहीं हैं। एजेंसियों के साथ पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ब्रीफकेस किन परिस्थितियों में प्लेटफॉर्म पर छोड़ा गया और इसमें रखे सामान का उद्देश्य क्या था।सात माह पहले ओएचई खंभे पर मिला था संदिग्ध कैमरारेलवे स्टेशन पर लावारिस ब्रीफकेस मिलने की घटना से पहले 16 मार्च को स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर रेलवे लाइन के पास ओएचई खंभे पर संदिग्ध सीसीटीवी कैमरा मिलने का मामला भी सामने आया था। हिंदू कन्या कॉलेज के सामने खंभे पर सोलर प्लेट के साथ कैमरा लगा मिला था। तब गाजियाबाद पुलिस की ओर से आईएसआई के लिए संवेदनशील स्थानों की लाइव फुटेज भेजने के आरोप में छह लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस कैमरे की जानकारी सामने आई थी।वर्जनरेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लावारिस ब्रीफकेस मिला था। उसमें एयरगन, संदिग्ध पाउडर और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एफएसएल टीम को बुलाकर सामान की जांच करवाई जा रही है। मोबाइल फोन की भी पड़ताल की जाएगी।राजेश कुमार, डीएसपी राजकीय रेलवे पुलिस