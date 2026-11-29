संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। नाथूपुर गांव के महालक्ष्मी चौक पर ट्रक की टक्कर से दिव्यांग हितेश गंभीर रूप से घायल हो गए। वे दुकान से सामान लेने जा रहे थे, तभी जीटी रोड पर तेज गति से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। हितेश को नागरिक अस्पताल सोनीपत से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी इंद्रावती ने कुंडली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह फिलहाल परिवार के साथ नाथूपुर स्थित एचएसआईआईडीसी क्षेत्र में एक पंखा फैक्टरी के पास रहती हैं। उनका बेटा हितेश (22) एक हाथ से दिव्यांग था। शनिवार को हितेश घर से दुकान पर सामान लेने के लिए निकला था। जब वह महालक्ष्मी चौक पर पहुंचा तो ट्रक ने उसे सीधी टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से हितेश गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में बेटे ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। कुंडली थाना प्रभारी रवि ने बताया कि हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।