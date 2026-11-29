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-पीडब्ल्यूडी ने दोबारा जारी किया ई-टेंडर, आवंटन के बाद 18 माह में पूरा करना होगा काम-आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा स्टेडियम, खिलाडिय़ों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण केंद्र-मौसम की बाधा से मिलेगी निजात, सालभर कर सकेंगे कुश्ती का अभ्यास-महिला पहलवानों को भी मिलेगा लाभ, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढऩे का मिलेगा अवसरसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। ओलंपियन रवि दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 11.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टेडियम के निर्माण के लिए दोबारा ई-टेंडर जारी किया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और निर्माण एजेंसी को काम सौंपे जाने के बाद 18 माह में स्टेडियम तैयार करना होगा। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार कर रहे ग्रामीणों और खिलाड़ियों को अब निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जगी है।प्रस्तावित स्टेडियम में कुश्ती अभ्यास के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे नाहरी और आसपास के गांवों के पहलवानों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगी। इंडोर स्टेडियम बनने से खिलाडिय़ों को गर्मी, सर्दी और बारिश के कारण अभ्यास में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। वे पूरे साल नियमित रूप से अभ्यास कर सकेंगे। गांव नाहरी में कुश्ती स्टेडियम बनाने की घोषणा टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया के रजत पदक जीतने के बाद की गई थी। 18 अगस्त 2021 को गांव में आयोजित सम्मान समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद से ग्रामीण और खेल प्रेमी परियोजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब पीडब्ल्यूडी की ओर से दोबारा ई-टेंडर जारी किए जाने से निर्माण की प्रक्रिया आगे बढऩे की उम्मीद बढ़ी है।कुश्ती की परंपरा को मिलेगा बढ़ावानाहरी गांव की पहचान कुश्ती के क्षेत्र में प्रतिभाशाली पहलवानों की धरती के रूप में रही है। गांव के कई पहलवानों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। रवि दहिया की ओलंपिक उपलब्धियों ने भी गांव को देशभर में नई पहचान दिलाई है। ऐसे में आधुनिक स्टेडियम बनने से गांव की इस खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्थानीय खिलाडिय़ों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के खेल केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी होगी आसानआधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलने से खिलाडिय़ों को अपनी तकनीक और प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर मिलेगा। वे जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ही प्रशिक्षण का अच्छा केंद्र विकसित होने से नई खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मंच मिलेगा।महिला पहलवानों को भी मिलेंगी बेहतर सुविधाएंइंडोर कुश्ती स्टेडियम का लाभ गांव की बेटियों को भी मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं और नियमित अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण मिलने से महिला पहलवानों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी कुश्ती को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।-आधुनिक इंडोर कुश्ती स्टेडियम के निर्माण के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। निर्माण एजेंसी को काम आवंटित होने के बाद 18 माह में स्टेडियम तैयार करना होगा। इसके पूरा होने पर इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा।धर्मेंद्र राठी, उपमंडल अभियंता, लोक निर्माण विभाग