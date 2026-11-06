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Former CM Hooda takes a dig at Union Minister: Amit Shah should have also mentioned that Haryana is the most unsafe state.
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पूर्व सीएम हुड्डा का केंद्रीय मंत्री पर तंज: अमित शाह को यह भी बताना चाहिए था हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि करनाल आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था के बारे में भी बताना चाहिए था। स्वयं केंद्र सरकार का सामाजिक प्रगति सूचकांक हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बता रहा है।
साथ ही केंद्र की ओर से जारी एनसीआरबी के आंकड़े के तहत भी प्रदेश रेप, मर्डर, अपहरण, फिरौती और फायरिंग जैसे मामलों में शीर्ष राज्यों में एक है। वे शुक्रवार को डी-पार्क स्थित आवास पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।
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