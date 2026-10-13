{"_id":"6ace692234d308e07b0bc8b4","slug":"video-panipat-people-in-samalkha-and-israna-were-made-aware-through-information-regarding-the-fight-against-drugs-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत: समालखा और इसराना में लोगों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पानीपत। पुलिस की नशा मुक्त टीम ने मंगलवार को डीएसपी इसराना प्रणय कुमार के साथ समालखा व इसराना में बने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। साथ ही इसराना मार्केट में जाकर दुकानदारों व आने जाने वाले व्यक्तियों से को नशा करने के दुष्परिणाम बारे विस्तृत जानकारी देकर जीवन में कभी भी नशा नहीं करने बारे शपथ दिलाई गई। टीम ने साइबर क्राइम बारे ट्रैफिक नियमों बारे व डोंकी द्वारा विदेश न जाने बारे सभी को जागरूक किया गया। डीएसपी पानीपत-1 की देखरेख में नशा करने वाले व्यक्तियों का जिला नागरिक अस्पताल में फ्री इलाज करवाने व जो व्यक्ति नशा बेचते हैं, उनकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1933 पर करने बारे सभी दुकानदारों व आने जाने वाले व्यक्तियों को जागरूक किया गया।

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