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हथीन क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर वीरवार को लघु सचिवालय में विधायक मोहम्मद इसराइल और उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें हथीन में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए जमीन तलाशने और उपमंडल स्तरीय अस्पताल को 100 बेड तक अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके अलावा स्टेडियम, सब्जी मंडी, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, बहीन में उपतहसील भवन, सड़कों की मरम्मत और सिंचाई व्यवस्था सुधारने सहित कई कार्यों पर विचार किया गया।

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