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पलवल: सीएम विंडो पर शिकायतों के निस्तारण में प्रदेशभर में जिले का दूसरा स्थान

अनुज कुमार

Updated Fri, 20 Nov 2026 06:13 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 06:13 PM IST







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सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिले ने प्रदेशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस पर उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने अधिकारियों को बधाई देते हुए जिले को पहले स्थान पर लाने के लिए सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। ... और पढ़ें

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