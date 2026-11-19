-सड़क के दोनों ओर दुकानें लगने से आवागमन के लिए नहीं बचती जगहसंवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेस-3 में हर बुधवार लगने वाला साप्ताहिक बाजार स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बाजार के दौरान सड़क के दोनों ओर दुकानें और ठेले लगने से रास्ता काफी संकरा हो जाता है, जिससे पूरे इलाके में जाम की स्थिति बन जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पैदल निकलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिलती और इसका असर स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, साप्ताहिक बाजार में कपड़े, घरेलू सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं की दुकानें लगाई जाती हैं। बाजार में बड़ी संख्या में दुकानदार पहुंचते हैं और कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने भी बाजार लगवा लेते हैं। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है और अतिक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। बाजार के दिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल हो जाती है। दोनों ओर दुकानें लगने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों के निकलने के लिए बहुत कम जगह बचती है, जिससे जाम लग जाता है। वाहन चालकों को काफी देर तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है और जरूरी काम से निकलने वाले लोगों व राहगीरों को भी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार के कारण घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को सड़क पार करने तथा पैदल चलने में परेशानी होती है। लोगों का आरोप है कि बाजार को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं।मयूर विहार फेस-3 के पॉकेट-2 आरडब्ल्यूए के एक पदाधिकारी ने बताया कि बुधवार को लगने वाले बाजार से स्थानीय निवासियों के साथ इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बाजार के लिए उचित व्यवस्था की जाए और सड़क पर अतिक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को जाम और आवागमन की समस्या से राहत मिल सके।