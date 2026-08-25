{"_id":"6a8d8f3531d4225a0a0c341d","slug":"video-opposition-to-plotting-on-land-reserved-for-a-water-tank-in-sector-1-narnaul-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: सेक्टर-1 में पानी की टंकी की आरक्षित भूमि पर प्लॉटिंग का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल स्थित सेक्टर-1 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें सेक्टरवासियों ने पानी की टंकी के लिए आरक्षित भूमि पर प्लॉटिंग की योजना का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस योजना को तत्काल रद्द करने की मांग की। आरडब्ल्यूए के प्रधान नरेश चौधरी और महासचिव अमरजीत सिंह बड़ेसरा ने बताया कि सेक्टर में दो पानी की टंकियां हैं। तीसरी टंकी के लिए पहले से भूमि आरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएसवीपी इस आरक्षित जमीन पर प्लॉट विकसित करने की तैयारी कर रहा है। सेक्टरवासियों को वर्तमान और भविष्य दोनों में अतिरिक्त पानी की टंकी की आवश्यकता है। इसलिए इस जमीन का उपयोग केवल पानी की टंकी के निर्माण के लिए होना चाहिए। आरडब्ल्यूए ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री से आरक्षित भूमि को उसके मूल उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है। बैठक में कम्युनिटी सेंटर की बदहाल स्थिति पर भी नाराजगी जताई गई। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे भवन खराब हो रहा है। उन्होंने सुरक्षा, सीवर और साफ-सफाई की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। आरडब्ल्यूए ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

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