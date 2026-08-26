Mahendragarh-Narnaul News: एडवोकेट निशा ने हासिल की पीएचडी की उपाधि
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:53 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:53 PM IST
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नारनौल। छिलरो गांव की बेटी एडवोकेट निशा ने डिम्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध गांधी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान सरदारशहर से पीएचडी पूरी की है। उनका शोध जिला महेंद्रगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों पर विद्यालय वातावरण के प्रभाव, उपलब्धि अभिलेख, आरक्षण और समायोजन से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित रहा। शोध कार्य डॉ. पूराराम मेघवाल के निर्देशन में किया गया। पिता अजीत सिंह के अनुसार निशा नेट भी क्वालीफाई कर चुकी हैं। एडवोकेट निशा के पति बुढ़वाल निवासी देवीलाल ने बताया कि उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई जारी रखी। संवाद
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