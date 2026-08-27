नारनौल में फायरिंग: विवाद के बाद युवक को मारी गोली, पेट में लगी; घाटासेर में देर रात हुई वारदात

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पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे हुई। अतर सिंह नामक युवक को विकास उर्फ घाटा ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि अतर सिंह अपने भतीजे की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद विकास के घर के बाहर पहुंचा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ।विवाद इतना बढ़ गया कि विकास ने अतर सिंह पर गोली चला दी। गोली सीधे अतर सिंह के पेट में लगी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।