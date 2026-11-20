{"_id":"6b0037d2c5b041878f0f3030","slug":"video-information-was-provided-regarding-various-types-of-problems-associated-with-adolescence-and-the-development-of-life-skills-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और जीवन कौशल विकास से संबंधित जानकारी दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाकला में समग्र शिक्षा के अंतर्गत आयोजित लड़कियों के लिए पांच दिवसीय किशोरावस्था व जीवन कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि पांच दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लड़कियों की किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और जीवन कौशल विकास से संबंधित कई प्रकार की क्रियाकलापों सहित विशेष जानकारियां बच्चों को दी जाएगी, जिनमें वित्तीय शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, जैविक खेती, रसोई उद्यान, पर्यावरण जागरूकता, महिला अधिकार, बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, प्रेरक भाषण, योग शिक्षा, हरियाणा सरकार की योजनाएं, व्यवसाय मार्गदर्शन आदि विशेष रूप से शामिल है। इन्हीं क्रियाकलापों से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोल मॉडल, डॉक्टर, टीचर्स, बैंक कर्मचारी, साइकोलॉजिस्ट आदि विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे। इस कैंप के पहले दिन आज विद्यालय की शिक्षिकाओं योगिता, यशवंती, ममता ने छात्राओं को किशोरावस्था, शरीर में हार्मोनल बदलाव, संक्रमण, खून की कमी, संतुलित भोजन, शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में उदाहरण सहित विशेष जानकारियां दी। प्राचार्य वेद प्रकाश ने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के साथ-साथ मेडिटेशन, योगा आदि की जानकारी दी।

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