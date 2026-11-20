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युवा महोत्सव के दौरान पीजी नेहरू कॉलेज के सभागार में जिला स्तरीय निपुण रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पूनिया ने बताया कि जिले भर से प्राप्त वीडियो के माध्यम से चयनित शीर्ष तीन टीमों ने मंच पर प्रत्यक्ष प्रस्तुति दी। इसमें प्रथम स्थान राजकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, मातनहेल, द्वितीय स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय डाबोदा कलां, तृतीय स्थान राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय आसौदा ने पाया। नन्हे सितारों की हर प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा और पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। बच्चों के अभिनय, संवाद और भाव-भंगिमाओं ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में डॉ. चेतना जठोल, दलवंती, ईश्वर व संजय शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने बच्चों के प्रदर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने तीनों टीमों को 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि अपने निजी कोष से प्रदान की। साथ ही उन्होंने बच्चों को तैयार करने वाले शिक्षकों वंदना ढुल, कविता जून और वीरेंद्र सिंह की मेहनत की भी सराहना की। इस अवसर पर राजबाला मलिक, प्राचार्य दलबीर हुड्डा, आईटीआई गुढ़ा के प्राचार्य संदीप अहलावत, पवन दहिया मौजूद रहे।

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