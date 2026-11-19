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नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी में बच्चों को सिखाए कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के गुर
झज्जर।
नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी राजपूत धर्मशाला सेक्टर-6 में बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के फाइनेंस एवं अकाउंट्स विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत गौरव कुमार ने बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी देने के साथ एमएस एक्सेल के फंक्शन्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। बच्चों को कार्टून एवं मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से समय का महत्व, मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव और नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। उन्हें अच्छी आदतें अपनाने, सकारात्मक सोच रखने और अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर संस्था सदस्य प्रोमिला, सतवंती, कोमल, राधिका एवं संस्था संस्थापक पंकज मलिक मौजूद रहे। पंकज मलिक ने कहा कि आज के समय में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ-साथ कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान देना बेहद जरूरी है। गौरव ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बच्चों को जो ज्ञान दिया है, वह उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सराहनीय योगदान है।
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