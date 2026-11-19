{"_id":"6aff1638d106a3944b0c5322","slug":"video-jhajjar-state-public-health-team-reviews-health-programs-to-conduct-field-visits-including-to-the-government-hospital-in-bahadurgarh-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर: राज्य जन स्वास्थ्य दल ने की स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा - बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल सहित फील्ड का करेगा दौरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। भारत सरकार के राज्य जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक दल (स्पॉट) ने वीरवार को सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इसका नेतृत्व डाॅ. डॉ. सोमाल्या घोष ने किया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उप सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप, डॉ. बसंत दूबे भी मौजूद रहे। डॉ. सोमाल्या घोष ने सबसे पहले अस्पताल में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की बैठक ली। उसके बाद बाल रोग विशेषज्ञ ओपीडी में पहुंचे। यहां पर बच्चों को होने वाले टीकाकरण के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद रेबीज रूम, आपातकालीन में स्नेक बाइट सहित अन्य जानकारी ली गई। इसमें अलग-अलग बिंदुवार जानकारी ली गई, जिसमें आईडीएसपी, वीपीडी, वन हेल्थ, रेबीज, लेप्टोस्पाइरोसिस, स्नेक बाइट, एनपीसीसीएचएच, एएमआर, डीएम सेल शामिल रहे। उसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर जिले की रिपोर्ट ली गई। दल एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत डेटा प्रविष्टि, रिपोर्टिंग स्थिति और प्रकोप प्रदर्शन की जांच की गई। जिला निगरानी समिति की बैठकों के विवरण और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण निगरानी स्थलों की रिपोर्ट भी इसमें शामिल रही। वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों (वीपीडी) के लिए प्रशिक्षण रिकॉर्ड, वीएसआईएमएस डेटा और जिला टीकाकरण कार्य बल की बैठकों के कार्यवृत्त देखे गए। एक स्वास्थ्य पहल के तहत जिला एक स्वास्थ्य समिति के गठन, प्राथमिकता रोगों की सूची और संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल के आदेश की समीक्षा की गई। रेबीज नियंत्रण के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन और एंटी-रेबीज सीरम के स्टॉक रजिस्टर और ऑडिट रिपोर्ट का सत्यापन किया गया। लेप्टोस्पायरोसिस के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, परीक्षण केंद्रों और उपचार दवाओं के स्टॉक की जांच की गई। साथ ही सांप के काटने के प्रबंधन हेतु एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता और प्रशिक्षण रिकॉर्ड का आकलन किया गया।

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